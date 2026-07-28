Москва28 июлВести.Минобороны РФ опубликовало кадры удара сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) по объектам Вооруженных сил Украины.
Сброс бомб осуществлялся по заданным координатам с использованием универсального модуля планирования и коррекции.
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту, личному составу и пункту управления ВСУговорится в комментарии оборонного ведомства
Получив от разведки подтверждение уничтожения заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром.
Накануне российские военные ударами высокоточного оружия поразили в порту "Одесса" объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения боевиков ВСУ.