Показаны кадры удара истребителя ВКС Су-34 по военным объектам и боевикам ВСУ

Минобороны показало кадры боевого вылета Су-34 в зоне СВО Показаны кадры удара истребителя ВКС Су-34 по военным объектам и боевикам ВСУ

Москва28 июл Вести.Минобороны РФ опубликовало кадры удара сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) по объектам Вооруженных сил Украины.

Сброс бомб осуществлялся по заданным координатам с использованием универсального модуля планирования и коррекции.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту, личному составу и пункту управления ВСУ говорится в комментарии оборонного ведомства

Получив от разведки подтверждение уничтожения заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Накануне российские военные ударами высокоточного оружия поразили в порту "Одесса" объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения боевиков ВСУ.