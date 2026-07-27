Боевую работу Су-35С в зоне СВО засняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы Су-35С

Москва27 июл Вести.Многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил РФ провел боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Министерством обороны России.

На кадрах показана работа экипажа истребителя в ночное время.

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Истребитель во время дежурства прикрывал вертолеты армейской авиации, которые наносили удары по пунктам временной дислокации ВСУ и боевикам киевского режима в интересах группировки войск "Юг" ВС РФ.

Ранее появились сообщения о том, что российский истребитель Су-35 на рекордной дальности уничтожил украинский самолет МиГ-29. Дистанция поражения составила 190 километров.