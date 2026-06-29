Российский истребитель сбил украинский самолет на рекордной дальности MWM: российский Су-35 сбил МиГ-29 ВСУ на рекордной дистанции в 190 километров

Москва29 июн Вести.Российский истребитель Су-35 сбил украинский истребитель МиГ-29 на рекордной дистанции в 190 километров. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

27 июня ВСУ сообщили, что в Полтавской области разбился МиГ-29. Впрочем, украинские боевики не озвучили причины крушения самолета. По данным журналистов, боевая машина была сбита ракетой "воздух-воздух" Р-37М.

Сообщается, что Су-35 сбил истребитель, используя ракету класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М на расстоянии около 190 километров, что может представлять собой самое дальнее успешное воздушное поражение, когда-либо зафиксированное в боевых действиях отмечает издание

Также журналисты утверждают, что Р-37М разрабатывалась для истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, но позднее была адаптирована и для Су-35. Скорость полета ракеты оценивается в 6 Махов, это примерно 7 тысяч километров в час. Максимальная дальность пуска Р-37М с МиГ-31БМ – 400 километров, а с Су-35 – 350 километров.

28 июня Минобороны РФ отчиталось об уничтожении сразу двух украинских истребителей МиГ-29.