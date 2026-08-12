ТАСС: разбившийся в Одесской области МиГ-29 был сбит дружественным огнем

Разбившийся под Одессой украинский МиГ-29 был сбит своими ТАСС: разбившийся в Одесской области МиГ-29 был сбит дружественным огнем

Москва12 авг Вести.Истребитель вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29, разбившийся в Одесской области 10 августа, был сбит дружественным огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По официальной версии, причиной инцидента якобы стала некая "нештатная ситуация" при пуске ракеты.

На самом деле МиГ-29 был сбит дружественным огнем сообщил собеседник журналистов

Ранее сообщалось, что в Одесской области потерпел крушение самолет МиГ-29 воздушных сил ВСУ. Его пилот преследовал российский беспилотник. Летчику удалось катапультироваться, его доставили в госпиталь.

В 2023 году российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" только за один день сбил 10 истребителей МиГ-29 ВВС Украины.