Отправившийся на перехват российских БПЛА украинский Ми-8 разбился под Полтавой

Украинский вертолет Ми-8 разбился в Полтавской области Отправившийся на перехват российских БПЛА украинский Ми-8 разбился под Полтавой

Москва6 июл Вести.Вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпел крушение в Полтавской области. Об этом сообщил горсовет города Броды Львовской области.

Уточняется, что вертолет разбился 30 июня в ходе выполнения боевого задания по перехвату российских БПЛА.

В результате крушения погибли все члены экипажа – командир, старший летчик-штурман, старший воздушный стрелок и авиационный техник. Их планируют похоронить в Бродах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенк в Николаевской области.