Ведущий летчик-испытатель "Антонова" погиб в катастрофе Су-24 на западе Украины

При крушении Су-24 на Украине погиб ведущий летчик-испытатель Ведущий летчик-испытатель "Антонова" погиб в катастрофе Су-24 на западе Украины

Москва17 июн Вести.В результате авиакатастрофы в Хмельницкой области, произошедшей 16 июня с участием бомбардировщика Су-24М, погиб один из ведущих летчиков-испытателей украинского госпредприятия "Антонов". Об этом пишут местные СМИ.

Инцидент произошел во вторник, 16 июня, около 19:16 (совпадает с мск). Су-24М разбился, выполняя задание на западе Украины. Детчик-испытатель "Антонова" Богдан Загорулько и штурман Богдан Бабенко погибли.

Загорулько прославился тем, что исполнил фигуру высшего пилотажа "бочка" на индийском военно-транспортном самолете Ан-32RE, отмечается в публикации. После начала украинского конфликта летчик освоил бомбардировщик Су-24М.

Причины авиакатастрофы пока не установлены.