В Хмельницкой области разбился украинский Су-24, экипаж не выжил

ВС Украины подтвердили крушение Су-24, летчик и штурман погибли В Хмельницкой области разбился украинский Су-24, экипаж не выжил

Москва16 июн Вести.Украинский бомбардировщик Су-24 рухнул в Хмельницкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушных сил ВСУ. На месте крушения работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Военные добавляют, что самолет упал около 19 часов во вторник, 16 июня. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

Около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко воздушных сил вооруженных сил Украины говорится в сообщении

В результате крушения погибли летчик и штурман – майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Уточняется, что они выполняли задание в Хмельницкой области.