Москва16 июнВести.На западе Украины в Хмельницкой области, предположительно, произошла авиакатастрофа, пишут украинские СМИ.
Уточняется, что неподалеку от места происшествия находится аэродром Староконстантинов.
В Хмельницкой области прозвучал мощный взрыв. Предварительно, это могла быть авиакатастрофаговорится в сообщении
Также публикуется информация, согласно которой катастрофа может быть связана с крушением истребителя МиГ-29 в Хмельницкой области.
Ранее сообщалось, что ВСУ записывают в дезертиры погибших боевиков, скрывая таким образом масштаб реальных потерь.