В Хмельницкой области Украины произошла авиакатастрофа, пишут СМИ Самолет Воздушных сил ВСУ, предположительно, разбился в Хмельницкой области

Москва16 июн Вести.На западе Украины в Хмельницкой области, предположительно, произошла авиакатастрофа, пишут украинские СМИ.

Уточняется, что неподалеку от места происшествия находится аэродром Староконстантинов.

В Хмельницкой области прозвучал мощный взрыв. Предварительно, это могла быть авиакатастрофа говорится в сообщении

Также публикуется информация, согласно которой катастрофа может быть связана с крушением истребителя МиГ-29 в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ записывают в дезертиры погибших боевиков, скрывая таким образом масштаб реальных потерь.