Москва16 июнВести.Вооруженные силы Украины записывают в дезертиры даже погибших боевиков. Таким образом военные пытаются скрыть реальные потери, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Он также добавил, что, по данным на конец 2025 года, в розыске за самовольное оставление позиций с оружием находятся 161,5 тысячи боевиков, а общее количество дезертиров оценивается примерно в 480 тысяч.
Отмечу, что в это число также входят и уничтоженные российскими войсками солдаты ВСУ, которых записывают в дезертиры в попытках скрыть колоссальные потеридобавил источник агентства
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что каждый месяц из ВСУ бегут примерно 20 тысяч боевиков.
30 мая стало известно, что в городе Новгород-Северский Черниговкой области дезертир убил депутата и командира разведывательного подразделения.