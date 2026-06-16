ТАСС: киевский режим выдает погибших солдат за дезертиров, чтобы скрыть потери

ВСУ скрывают потери, записывая погибших в дезертиры ТАСС: киевский режим выдает погибших солдат за дезертиров, чтобы скрыть потери

Москва16 июн Вести.Вооруженные силы Украины записывают в дезертиры даже погибших боевиков. Таким образом военные пытаются скрыть реальные потери, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Он также добавил, что, по данным на конец 2025 года, в розыске за самовольное оставление позиций с оружием находятся 161,5 тысячи боевиков, а общее количество дезертиров оценивается примерно в 480 тысяч.

Отмечу, что в это число также входят и уничтоженные российскими войсками солдаты ВСУ, которых записывают в дезертиры в попытках скрыть колоссальные потери добавил источник агентства

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что каждый месяц из ВСУ бегут примерно 20 тысяч боевиков.

30 мая стало известно, что в городе Новгород-Северский Черниговкой области дезертир убил депутата и командира разведывательного подразделения.