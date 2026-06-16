Названо число бежавших из ВСУ солдат РИА Новости: почти полмиллиона бойцов бежали из ВСУ

Москва16 июн Вести.Общее число солдат, самовольно покинувших ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет около 480 тысяч. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информация основана на данных из украинских ресурсов на конец 2025 года. Собеседник агентства сообщил, что в уголовном розыске (за оставление позиций с оружием) числятся 161,5 тысячи человек. Всего из ВСУ сбежали около 480 тысяч человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна и далее громить ВСУ, а также уничтожать украинский флот, включая морские беспилотники.