Москва16 июнВести.Общее число солдат, самовольно покинувших ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет около 480 тысяч. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Информация основана на данных из украинских ресурсов на конец 2025 года. Собеседник агентства сообщил, что в уголовном розыске (за оставление позиций с оружием) числятся 161,5 тысячи человек. Всего из ВСУ сбежали около 480 тысяч человек.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна и далее громить ВСУ, а также уничтожать украинский флот, включая морские беспилотники.