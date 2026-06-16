Медведев: нужно и дальше громить ВСУ

Медведев призвал продолжать разгром ВСУ Медведев: нужно и дальше громить ВСУ

Москва16 июн Вести.Россия должна и далее громить ВСУ, а также уничтожать украинский флот, включая морские беспилотники. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем канале в MAX он прокомментировал решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Арбитраж вынес единогласное решение в пользу России.

Медведев отметил, что Украина "плевать хотела" на международное право и суды.

Поэтому нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА, нужно уничтожать их торговые суда, перевозящие военные грузы... нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились написал зампред Совбеза

Он добавил, что лишь в этом случае тогда восторжествует принцип "Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права".