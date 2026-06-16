Москва16 июн Вести.Киевский режим понимает только язык силы, ему безразличны решения международных судов и международное право в целом, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал принятое в Гааге решение в пользу России по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море.

Он отметил, что "с точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо", поскольку впервые международный суд признал ее суверенитет в новых границах. При этом, по мнению зампреда СБ РФ, с точки зрения сегодняшней ситуации это решение суда совершенно безразлично.

Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы написал Медведев в своем канале в мессенджере MAX

По его словам, в настоящее время необходимо уничтожать "обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА... их торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда". Кроме того, необходимо продолжать наносить ущерб их вооруженным силам "вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились".

Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание. Только тогда восторжествует принцип "Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam" ("Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права") заключил Медведев

Ранее МИД РФ сообщил, что десятилетнее арбитражное разбирательство между РФ и Украиной в Постоянной палате третейского суда в Гааге завершилось победой России. В дипведомстве напомнили, что Киев обвинял Москву в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, но суд в Гааге отверг все претензии.