МИД сообщил о победе России над Украиной в морском арбитраже в Гааге

Россия победила: арбитраж в Гааге отверг почти все требования Киева МИД сообщил о победе России над Украиной в морском арбитраже в Гааге

Москва15 июн Вести.Спустя 10 лет продолжающейся тяжбы Россия победила в международном арбитраже по делу о своих правах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Также Украине отказано в абсурдном требовании демонтажа Крымского моста, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами говорится в заявлении МИД РФ

Арбитраж в Гааге отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и другими ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. Также суд отказал Киеву в выплатах компенсаций и репараций со стороны России.

МИД РФ заявил, что это историческое решение впервые закрепило в юридически обязательной форме статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории России.