Москва16 июн Вести.Решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по делу о правах прибрежного государства позволит России использовать его как мощный аргумент на международной арене, чтобы снять дипломатическую блокаду с Крыма. Такое мнение военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил в интервью ИС "Вести".

По его словам, победа России в арбитраже никак не скажется на отношениях с Западом, однако имеет колоссальное значение во взаимодействии со странами Глобального Юга.

Это решение - мощнейший теперь аргумент для того, чтобы на международной арене мы могли четко заявлять свою позицию и в отношении Крыма. Потому что мы знаем, что даже Китай достаточно специфически подходит к признанию Крыма и ряд других государств, хотя мы считаем их и своими партнерами, и союзниками. Поэтому это поможет нам как раз в том, чтобы была снята вот такая дипломатическая в данном случае блокада Крыма и Азовского моря объяснил Кнутов

15 июня в МИД РФ сообщили, что Постоянной палатой третейского суда в Гааге было оглашено окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма, которое РФ убедительно выиграла. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Киев обвинял Москву в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, однако суд в Гааге отверг все претензии.