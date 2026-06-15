Захарова прокомментировала победу РФ над Украиной по делу в Гааге Захарова отреагировала на победу России в международном арбитраже в Гааге

Москва15 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на победу России в международном арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

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15 июня в МИД РФ сообщили, что Постоянной палатой третейского суда в Гааге было оглашено окончательное решение по длившемуся десять лет арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма, которое РФ убедительно выиграла​​​. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Киев обвинял Москву в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву. Однако суд в Гааге отверг все претензии.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смог предоставить документы, которые подтвердили бы его позицию по вопросу права жителей Крыма и народных республик Донбасса на самоопределение. Гутерриш до этого утверждал, что, в отличие от ситуации с Гренландией, в названных регионах принцип территориальной целостности имеет приоритет над правом народов на самоопределение.