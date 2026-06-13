МИД РФ: Гутерриш не обосновал отказ жителям Донбасса в праве на самоопределение

МИД РФ: генсек ООН так и не подтвердил свою позицию по самоопределению Донбасса МИД РФ: Гутерриш не обосновал отказ жителям Донбасса в праве на самоопределение

Москва13 июн Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смог предоставить документы, подтверждающие его позицию по вопросу права жителей Крыма и народных республик Донбасса на самоопределение.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

В январе 2026 года Гутерриш утверждал, что в названных регионах, в отличие от ситуации с Гренландией, принцип территориальной целостности имеет приоритет над правом народов на самоопределение.

(Генсек ООН – прим. ред.) говорит, что у него было под этим какое-то детальное исследование правового офиса. Когда попросили это исследование предъявить, его нет отметил Алимов

5 июня президент России Владимир Путин в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) напомнил о решениях Международного суда ООН, которые легитимизируют статус республик Донбасса.