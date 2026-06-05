Путин сравнил Косово и Донбасс в контексте решений ООН Путин провел параллель между прецедентом Косово и независимостью ДНР и ЛНР

Москва5 июн Вести.Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин провел историческую и правовую параллель между ситуацией вокруг Косово и Донецкой и Луганской Народных Республик. Глава государства напомнил о решениях Международного суда ООН, которые легитимизируют статус ДНР и ЛНР.

Российский лидер подробно остановился на хронологии событий, предшествовавших началу специальной военной операции. Он напомнил, что после госпереворота на Украине несколько территорий заявили о неприятии новой киевской власти, ссылаясь на право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН.

Мы долгое время пытались добиться решения всех этих вопросов мирными средствами. В упомянутые Минские соглашения, в Минске, в столице Белоруссии заключили тогда соглашение о том, как выйти из сложившейся сложной ситуации на юго-востоке Украины. Выяснилось позже, что участники с той стороны подписывали все эти документы только для того, чтобы выиграть время, перевооружиться и начать боевые действия заявил президент

Путин напомнил, что Международный суд ООН в Гааге принял решение, согласно которому территория, объявляющая о своей независимости, не обязана получать на это согласие центральных властей страны своего расположения.

И поэтому, по мнению Международного суда ООН, Косово поступило правильно. Но также тогда правильно поступили и Донецкая республика, и Луганская народная республика подчеркнул Путин

Он отметил, что Россия долго не признавала независимость ДНР и ЛНР, пытаясь сохранить переговорный трек, однако после того, как стало очевидно, что Киев лишь имитирует переговоры, Москва реализовала свое законное право. Президент напомнил, что после признания республик были заключены договоры о дружбе и взаимопомощи, ратифицированные парламентом. В ответ на обращение республик Россия начала оказывать помощь в рамках этих соглашений, что, по словам Путина, "Уставу ООН не противоречит".