Путин призвал строить систему безопасности на принципе неделимости Путин заявил о необходимости многополярного мира на основе Устава ООН

Москва9 мая Вести.Формирующаяся многополярная архитектура мира должна основываться на принципах Устава ООН и равной неделимой безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на торжественном приеме в честь Дня Победы, глава государства подчеркнул, что новая мировая система должна учитывать культурное и цивилизационное разнообразие народов, а также их право самостоятельно определять свое будущее.

Убежден: формирующаяся сегодня более справедливая, многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности сказал Путин

Он также призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала. Кроме того, необходимо не допустить оправдания нацистов и их преступлений, подчеркнул российский лидер.