Путин указал на необратимые изменения всех аспектов глобального роста Путин: все элементы глобального роста необратимо меняются

Москва28 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин указал на необратимые изменения всех аспектов глобального роста, от финансов до демографии, при которых страны Запада теряют лидерские позиции и формируется многополярная модель развития.

Глава государства направил видеообращение к участникам форума "Открытый диалог".

События последних лет показывают: все элементы глобального роста – от экономики и финансов до технологий и демографии – необратимо меняются сказал глава государства

Российский лидер отметил, что подходы и правила международных отношений, которые работали ранее, теперь утратили свою силу. Виной этому стали в том числе действия стран Запада. Эти государства постепенно теряют лидерские позиции и уступают место новым центрам роста – Глобальному Югу, указал президент.

Путин обратил внимание, что сейчас формируется многополярная архитектура мирового развития, в которой важную роль играют страны, стоящие на защите своего суверенитета в ключевых сферах. В то же время это значит, что ни одно государство не может развиваться в одиночку.

Президент подчеркнул, что модель глобального развития станет устойчивой и справедливой, только если будет построена на принципах равноправия и взаимоуважения.

Путин ранее уже не раз отмечал, что мир становится многополярным.