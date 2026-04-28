Москва28 апрВести.Президент РФ Владимир Путин указал на необратимые изменения всех аспектов глобального роста, от финансов до демографии, при которых страны Запада теряют лидерские позиции и формируется многополярная модель развития.
Глава государства направил видеообращение к участникам форума "Открытый диалог".
События последних лет показывают: все элементы глобального роста – от экономики и финансов до технологий и демографии – необратимо меняютсясказал глава государства
Российский лидер отметил, что подходы и правила международных отношений, которые работали ранее, теперь утратили свою силу. Виной этому стали в том числе действия стран Запада. Эти государства постепенно теряют лидерские позиции и уступают место новым центрам роста – Глобальному Югу, указал президент.
Путин обратил внимание, что сейчас формируется многополярная архитектура мирового развития, в которой важную роль играют страны, стоящие на защите своего суверенитета в ключевых сферах. В то же время это значит, что ни одно государство не может развиваться в одиночку.
Президент подчеркнул, что модель глобального развития станет устойчивой и справедливой, только если будет построена на принципах равноправия и взаимоуважения.
Путин ранее уже не раз отмечал, что мир становится многополярным.