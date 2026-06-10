Москва10 июнВести.Внешние вызовы - это преходящее, а дети и молодое поколение являются будущим России и продолжением народа, завил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством в формате видеоконференции.
Российский лидер подчеркнул, что укрепление здоровья детей является общенациональным приоритетом России, "и мы от него не отступим".
Все это вещи преходящие, эти вызовы внешние, а дети, молодое поколение - это будущее России, продолжение нашего народаотметил президент
Владимир Путин также назвал чушью санкции Запада против российских детских центров.