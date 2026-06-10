Путин заявил, что внешние вызовы - это преходящее, а дети - это будущее России

Путин: внешние вызовы – это преходящее, а дети – это будущее России Путин заявил, что внешние вызовы - это преходящее, а дети - это будущее России

Москва10 июн Вести.Внешние вызовы - это преходящее, а дети и молодое поколение являются будущим России и продолжением народа, завил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством в формате видеоконференции.

Российский лидер подчеркнул, что укрепление здоровья детей является общенациональным приоритетом России, "и мы от него не отступим".

Все это вещи преходящие, эти вызовы внешние, а дети, молодое поколение - это будущее России, продолжение нашего народа отметил президент

Владимир Путин также назвал чушью санкции Запада против российских детских центров.