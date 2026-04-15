Москва15 апр Вести.Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в российских субъектах. В обращении глава государства подчеркнул важность поддержки подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Путин отметил, что работа с несовершеннолетними в кризисе должна оставаться одним из ключевых приоритетов. По его словам, такая деятельность требует не только профессионализма, но и чуткости, внимания к судьбам детей.

Подчеркну, исключительно важно поддерживать таких людей, создавать самообеспеченные условия для их реализации, раскрытия талантов и способностей – в творчестве, спорте, науке, в других понятиях зачитала обращение Путина уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Президент России также отметил значимость съезда, который традиционно привлекает общественное внимание и способствует обсуждению актуальных вопросов защиты прав детей. Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдет конструктивно, а предложенные инициативы найдут практическое применение.