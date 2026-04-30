Москва30 апр Вести.Президент России Владимир Путин сообщил, что власти прорабатывают вопрос расширения статуса коренных малочисленных народов.

Один из вопросов на встрече Владимира Путина с представителями коренных малочисленных народов России касался статуса народа, если он перейдет порог в 50 тысяч человек – останется ли он прежним?

По словам президента, поддержка коренных малочисленных народов связана прежде всего с малочисленностью и со стремлением государства поддержать определенные этносы и сохранить их.

Политика государства направлена не только на то, чтобы сохранить этнос, но она еще обусловлена сложными условиями проживания заявил президент России

Он пообещал, что власть решит эту проблему; никаких опасений у людей быть не должно.

30 апреля в России впервые на широком уровне отмечается новый национальный праздник – День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Он был учрежден указом президента и приурочен к Году единства народов России.