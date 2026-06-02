Путин: в России языкам ее народов уделяется слишком мало внимания

Москва2 июн Вести.Языкам народов России уделяется слишком мало внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России​​​.

Он подчеркнул, что и правительство страны, и экспертное сообщество должны это делать и обращать на них внимание.

Я считаю, что мы слишком мало уделяем внимания языкам народов Российской Федерации. [Народы России] сами мало уделяют этому внимание сказал президент

Ранее премьер России Михаил Мишустин распорядился включить языки коренных народов севера России в сервис "Яндекс Переводчик".