Москва2 июнВести.Языкам народов России уделяется слишком мало внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Он подчеркнул, что и правительство страны, и экспертное сообщество должны это делать и обращать на них внимание.
Я считаю, что мы слишком мало уделяем внимания языкам народов Российской Федерации. [Народы России] сами мало уделяют этому вниманиесказал президент
Ранее премьер России Михаил Мишустин распорядился включить языки коренных народов севера России в сервис "Яндекс Переводчик".