В РФ проживают почти 200 тысяч носителей русского жестового языка, заявил Путин Путин поручил обеспечить педагогов для носителей русского жестового языка

Москва2 июн Вести.В настоящий момент в России проживают почти 200 тысяч носителей русского жестового языка, важно обеспечить им нужное количество педагогов и переводчиков. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

По словам главы государства, он рассчитывает услышать новые предложения, связанные с поддержкой людей с ограниченными возможностями. В качестве примера президент привел граждан, имеющих проблемы со слухом или речью и использующих русский жестовый язык.

У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка, и важно обеспечить соответствующее качество и количество педагогов и переводчиков в этой сфере сказал Путин

Кроме того, в ходе заседания Совета глава государства заявил, что федеральным высшим учебным заведениям необходимо открыть самостоятельные факультеты русского языка и литературы.