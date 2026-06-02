Москва2 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин поддержал идею возрождения в стране Пушкинского общества.

Глава государства собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В ходе него советник президента РФ Елена Ямпольская выступила с предложением возродить организацию.

Ну, конечно, конечно, нужно возродить. И спасибо, что вы обратили на это внимание поддержал идею Путин

В ходе заседания президент также заявил о необходимости открытия самостоятельных факультетов русского языка и литературы в федеральных вузах страны.