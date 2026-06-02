Путин предложил проводить в лагерях тематические смены по русскому языку

Москва2 июн Вести.Президент России Владимир Путин предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Путин отметил, что в настоящее время тематические смены в оздоровительных лагерях проводятся по географии, истории и другим предметам

Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе сказал президент

Он также попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.