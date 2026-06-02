Москва2 июн Вести.Президент России Владимир Путин выступил с инициативой наделить государственным статусом доклад по реализации языковой политики. Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Российский лидер напомнил, что план мероприятий по реализации основ государственной политики к настоящему моменту утвержден. Президент попросил правительство обеспечить финансирование и исполнение соответствующего плана.

Также считаю важным наделить доклад по реализации языковой политики статусом государственного - это имеет значение - и предоставлять ежегодно сказал Путин

В ходе заседания Совета президент также предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Кроме того, Путин рассказал, что в скором времени начнется разработка модуля "Русский язык как государственный" для высших учебных заведений.