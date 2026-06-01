Москва1 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что встреча пройдет в онлайн-формате.

С основным докладом выступит советник главы государства Елена Ямпольская, которая расскажет о ходе выполнения поручений президента.

Во время встречи также планируется обсуждение мер по поддержке русского языка и языков народов России, включая издательские и просветительские общественные проекты.

Ранее из правительственного документа стало известно, что для федеральных гражданских госслужащих в России будет организовано повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, которые помогут повысить уровень владения русским языком.