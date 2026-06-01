Москва1 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели "Народы России" ежегодно. Соответствующий документ размещен на официальном сайте публикования правовых актов.

Координация подготовки и проведение мероприятий, связанных с неделей, возложена на аппарат Совета безопасности Российской Федерации.

В целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и развития международного гуманитарного сотрудничества постановляю: установить, что Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно говорится в документе

Правительству было поручено обеспечить финансирование расходов.

Ранее сообщалось, что Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.