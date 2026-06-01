Москва1 июнВести.Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели "Народы России" ежегодно. Соответствующий документ размещен на официальном сайте публикования правовых актов.
Координация подготовки и проведение мероприятий, связанных с неделей, возложена на аппарат Совета безопасности Российской Федерации.
В целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и развития международного гуманитарного сотрудничества постановляю: установить, что Международная неделя "Народы России" проводится ежегодноговорится в документе
Правительству было поручено обеспечить финансирование расходов.
Ранее сообщалось, что Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.