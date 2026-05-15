Москва15 маяВести.Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах.
Указ президента направлен на обеспечение единообразного подхода к предоставлению таких мер в регионах России.
Согласно документу, глава государства поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО.
В документе также отмечается, что единые меры поддержки в регионах наряду с участниками спецоперации должны предоставляться тем, кто отражал вторжение Вооруженных сил Украины в приграничье.