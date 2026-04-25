Путин подписал закон о защите от сокращения вернувшихся со службы работников

Вернувшихся со службы военных защитят от сокращения Путин подписал закон о защите от сокращения вернувшихся со службы работников

Москва25 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право на сохранение рабочего места сотрудникам, участвовавшим в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, подобная гарантия распространяется на работников, вернувшихся к прежнему работодателю после приостановки трудового договора из-за призыва по мобилизации, направления в Росгвардию или заключения контракта в этот период.

Мера также касается граждан, приостановивших трудовой договор по причине добровольного содействия в выполнении задач Вооруженных сил РФ или Росгвардии.

Глава государства также подписал закон, освобождающий инвалидов и ветеранов от взысканий с некоторых доходов. Поправки были внесены в закон "Об исполнительном производстве".