Путин: работа по поддержке участников СВО будет продолжена Путин заявил о продолжении работы по поддержке бойцов СВО

Москва27 апр Вести.Работа по поддержке участников специальной военной операции будет продолжена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании.

По словам президента, система социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, а также членов их семей последовательно расширяется.

И прерываться, замирать как-то эта работа, конечно, не должна сказал российский лидер

Путин подчеркнул, что только за прошедший год были приняты новые законы, предусматривающие бесплатное обучение, кредитные каникулы, освобождение от ряда пошлин и налогов, а также повышение доступности социального контракта - в том числе для тех, кто планирует открыть собственное дело после окончания военной службы.