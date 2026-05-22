Москва22 мая Вести.В России продолжают совершенствовать систему мер поддержки участников спецоперации (СВО) и их семей. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

По его словам, на сегодняшний день с этой целью принято уже около 170 федеральных законов.

Мы рассмотрели на прошлой неделе четыре законодательные инициативы в плане поддержки участников специальной военной операции. На сегодняшний день всего принято 168 федеральных законов. Это правовое поле, сформированное на протяжении прошедшего времени, на которое опирается в своей работе и правительство, и органы исполнительной власти регионов рассказал Володин

Ранее он отметил, что поддержка российских бойцов, находящихся в зоне конфликта, является приоритетной задачей для депутатов.