Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае Володин рассказал, какие законы начнут действовать в мае

Москва1 мая Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае.

Один из них расширяет поддержку многодетных семей.

Законы, вступающие в силу в мае ... Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое увеличение доходов. Мера коснется более 231 тыс. человек написал Володин в мессенджере MAX

Володин подчеркнул, что необходимо создавать условия для увеличения числа семей с детьми в России, поскольку от этого зависит будущее страны.

Кроме того, вводится ряд новых мер поддержки участников специальной военной операции и их близких. Часть из них уже вступила в силу 25 апреля: родственники раненых сотрудников Росгвардии получили право на бесплатный проезд к ним, а вдовы и вдовцы участников СВО — право на квоты при поступлении в вузы. Также вводится защита доходов инвалидов и ветеранов от взыскания.

Володин отметил, что с 2022 года в этой сфере было принято 164 федеральных закона, еще 10 законопроектов находятся на рассмотрении.

В январе Володин объявил о вступлении в силу нового федерального закона, который расширяет социальные гарантии для семей с детьми.