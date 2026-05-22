Москва22 мая Вести.Мигранты, возвращение на Родину людей, которые покинули Россию, а также подготовка к выборам – эти темы председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин обсудил с ИС "Вести".

У нас остается четыре месяца до выборов. Мы постарались сделать все для того, чтобы принимались законы, решались проблемы людей. Поэтому одну неделю мы работаем в Государственной думе, а следующую - в округах: встречи с избирателями. Работы много, и ее надо систематизировать, исходя из сегодняшних вызовов и новой динамики. В связи с участием депутатов в праймериз, в предварительных голосованиях, которые сейчас идут в рамках политических партий, мы постарались сделать все для того, чтобы избежать, с одной стороны, популизма и демагогии, что свойственно в преддверии избирательной кампании и уже непосредственно в ходе ее. А с другой - чтобы у нас не было никаких сбоев в законотворческой работе. Такой подход себя абсолютно оправдывает: звучат содержательные предложения, и самое главное - растет ответственность, а значит, повышается эффективность законодательной власти в части принятия более качественных решений заявил Володин

Он также рассказал о неделе пленарных заседаний ГД, о важнейших изменениях в законодательстве.

В первую очередь решения, которых ждут наши граждане. Мы для себя приоритеты определили ранее, им следуем. Рассмотрели вопросы, связанные с поддержкой наших участников специальной военной операции (СВО), с миграционной политикой. Был большой международный блок. Восемь ратификаций. Они касались развития отношений и всестороннего сотрудничества и с Южной Осетией, и с Казахстаном, с Индонезией, с Объединенными Арабскими Эмиратами. За всеми этими решениями стоят судьбы наших предприятий, повышение экономического потенциала. Они очень важны для страны. Несмотря на вызовы, санкции, мы делаем все для того, чтобы экономика наша развивалась со своими партнерами. Мы углубляем сотрудничество, расширяя его через все новые сферы взаимодействия. Когда речь идет о таких решениях, мы всегда к ним подходим очень ответственно рассказал Володин

Он особо выделил роль президента РФ Владимира Путина в развитии страны.

Здесь надо отдать должное нашему президенту: он сделал все для того, чтобы выстроить такое взаимодействие на основе личных отношений с главами государств, а мы со своей стороны должны вносить свой вклад, чтобы парламентское измерение развивалось активно отметил Володин

Он затронул тему помощи участникам СВО, а также ужесточения миграционного законодательства.

Мы рассмотрели на прошлой неделе четыре законодательные инициативы в плане поддержки участников специальной военной операции. На сегодняшний день всего принято 168 федеральных законов. Это правовое поле, сформированное на протяжении прошедшего времени, на которое опирается в своей работе и правительство, и органы исполнительной власти регионов. В первом чтении принято два закона в этой части. Один касался расширения перечня оснований для высылки мигрантов за административные правонарушения, в том числе за нарушение правил общественного поведения. О чем постоянно говорят наши граждане, подчеркивая, что такое недопустимо, когда так себя ведет человек, приехавший в нашу страну. И второе касается получения вида на жительство, гражданства. Мы вышли на решение, которое предполагает возможность отказать в гражданстве заявителю, если у него есть судимость. Когда речь идет о поведении мигрантов, мы подчеркиваем, что это должны быть законопослушные граждане. Приехавшие сюда на заработки должны себе отдавать отчет, что любые правонарушения приведут и к наказаниям, и к депортации. Все эти нормы крайне необходимы, потому что, когда мы гостеприимно открыли все двери, к нам приехали разные [люди]. Многих пришлось отправить обратно, потому что ехали с недобрыми намерениями, не соблюдали законы, и это создавало большие проблемы. Сейчас мы сформировали правовую основу в рамках миграционной политики. 22 закона принято, из которых 18 законопроектов внесены депутатами. У нас создана рабочая группа, и мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики. Мы едины во мнении: любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, уважать наши традиции, культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям. Поэтому здесь нет ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили, и видим, насколько они поддерживаются гражданами. Стало больше прозрачности. Мы видим, какое количество ранее правонарушений совершалось в сфере миграции. Борьба с коррупцией реально ведется нашими правоохранительными органами в этой части, потому что раньше экзамены фактически никто не сдавал, а справки получали так же, как и другие разрешительные документы. Заключалось большое количество фиктивных браков. В связи с принятием более жестких норм ответственности гражданство теряют те, кто приобрел его на этих основаниях пояснил Володин

Володин назвал нововведения в организации детского отдыха.

С марта именно губернаторы должны отвечать за работу региональных межведомственных комиссий, которые занимаются организацией детского отдыха. У нас очень много вопросов в этой сфере. Надо признать, что до сегодняшнего дня существует подмена понятия организация детского отдыха и учреждений, которые им занимаются. Как правило, когда составляют отчеты, включают в организацию детского отдыха в том числе нахождение ребенка на пришкольных площадках дневного пребывания. Но мы говорим о другом: должны быть стационарные детские лагеря, где ребенок может и заниматься спортом, и получать новые знания, навыки. Это очень важно. Причем не только для ребенка, но и для родителей. Дети уехали в летние лагеря, оздоравливаются, а родители отдыхают. Но если посмотреть, сколько у нас таких лагерей среди других учреждений, это всего 5,5%. А школьных площадок дневного пребывания — 78% от общего количества. Поэтому есть к чему стремиться, чем заниматься. Это должен быть приоритет в работе руководителей регионов, муниципалитетов. И хорошо то, что сейчас губернаторы будут лично отвечать за детское оздоровление. Возможно сдвинутся с мертвой точки ранее нерешаемые вопросы в этой части. Летний отдых должен быть доступным добавил Володин

Он затронул и проблему увлеченности гаджетами среди детей.

Когда мы говорим об увлеченности гаджетами, это зависимость, с которой сейчас весь мир борется. Запретами не решишь. Надо предлагать альтернативу, особенно для ребенка. И если он будет занят в кружках, в секциях, вместе с друзьями - это хорошая альтернатива. Именно через такие подходы надо постараться сделать все для того, чтобы ребенок из гаджета вернулся в реальную жизнь, которая более насыщенная, интересная, яркая. Это его жизнь, а не чужих людей. Это вопрос, который надо решать нам всем вместе, в том числе с помощью развития детского оздоровительного отдыха, где ребенок может заниматься полезными вещами и сам с интересом их выберет вместо того, чтобы находиться в гаджете. … Если человек практически живет в гаджете и интересуется чужой жизнью, его жизнь вторична. Он ее не обустраивает, он не ищет спутника. И это трагедия, если только ничего не делать в этой части. Конечно, проблем будет больше, и это отмечают все, независимо от того, в каких странах ни анализировали бы эту ситуацию. Сейчас уже ни для кого не стало удивительным, когда молодые люди сидят за одним столиком, но при этом не разговаривают, а переписываются через гаджет. Надо постараться сделать все для того, чтобы мы вернулись к реальной жизни поставил цель Володин

Он объяснил, как должен работать механизм возвращения на Родину людей, уехавших из России.

Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределы государства на отдых, на работу, на учебу и назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали, и тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, вооруженные силы Украины. Такие есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты, и они уехали. Как жизнь показала, там они никому не нужны. Сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех подчеркнул Володин

Ранее Володин заявил, что не видел письма жены актера Дмитрия Назарова, которая просила разрешить им с мужем вернуться в Россию. Ранее пара артистов переехала во Францию.