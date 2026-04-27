Москва27 апр Вести.Усиление роли Госдумы в части порядка формирования правительства оказало положительное влияние на политическую культуру РФ, заявил ИС "Вести" председатель ГД Вячеслав Володин.

Речь идет об изменениях 2020 года, когда нижняя палата парламента получила право утверждать кандидатуры премьера и министров.

Стало действительно больше ответственности за принимаемые решения после внесенных президентом предложений, которые были поддержаны в Конституцию нашими гражданами. Никто не пытается спекулировать на проблемах. Потому что понимают, что за конечный результат отвечаем вместе. Оценка работы будет даваться уже и депутатам, и правительству. Поэтому обсуждения стали более содержательные. Взаимодействия строятся на принципах открытости. Мы не обходим какие-то острые углы, ведем диалог сообщил он

Володин подчеркнул, что правительство РФ реагирует на предложения, вносимые парламентариями.

Надо сказать, правительство слышит нас, реагирует на предложения. И это говорит о росте не только политической культуры, но и повышении качества работы законодательной власти. И это очень большая разница в сравнении с тем, что было, допустим, в тех же 1990-х или в начале 2000-х годов. Поэтому передать через делегирование полномочий главы государства нашим гражданам, которые через своих депутатов теперь влияют на кадровые решения в правительстве, конечно, свой положительный результат принесло незамедлительно заявил он

Ранее спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информбезопасности Министерства иностранных дел РФ Артур Люкманов сообщил, что профильные ведомства России находятся в состоянии постоянной готовности к отражению хакерских атак, инициируемых украинской стороной, в том числе в период проведения парламентских выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года.