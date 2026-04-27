Москва27 апр Вести.Вмешательство недружественных стран в выборы в Госдуму РФ является угрозой, заявил в интервью ИС "Вести" председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Когда речь идет о противодействии нашей стране [со стороны недружественных государств], вмешательство выборы - это совершенно явная угроза. И надо постараться сделать все для того, чтобы волеизъявление граждан прошло честно, открыто, право людей должно быть защищено подчеркнул Володин

Володин также подчеркнул, что для парламента страны главное – забота о государстве.

Главное - не претензии на власть и не то, сколько голосов в парламенте будет у какой партии, а главное - это наша страна, ее граждане. Надо заботиться о государстве и о людях отметил спикер нижней палаты

Ранее спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов заявил, что профильные ведомства России находятся в состоянии постоянной готовности к отражению хакерских атак, инициируемых украинской стороной, в том числе в период проведения парламентских выборов.