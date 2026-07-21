Джабаров заявил, что Запад развернул кампанию по вмешательству в выборы в Думу

Джабаров: Запад развернул кампанию по вмешательству в думские выборы Джабаров заявил, что Запад развернул кампанию по вмешательству в выборы в Думу

Москва21 июл Вести.На Западе развернули масштабную кампанию по вмешательству в российские парламентские выборы, заявил председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров, его слова приводятся на сайте Совфеда.

Парламентарий сделал заявление в ходе заседания комиссии, посвященного теме иностранного вмешательства в выборы в единый день голосования.

Странами Запада развернута масштабная кампания по организации попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму. В последние два года противники России активно отрабатывали новые приемы, тестировали новые методы электорального вмешательства в ход выборов в целом ряде государств, включая Молдавию, Армению сказал Джабаров

По его словам, комиссия ведет постоянный мониторинг и анализ инструментов западного вмешательства.

Технологии попыток иностранного вмешательства нам известны и понятны - все такие попытки будут купированы и отражены подчеркнул Джабаров

Сенатор отметил, что Запад в своих деструктивных планах "традиционно делает ставку на иноагентов, экстремистов и прочих предателей".

В Европарламенте, ПАСЕ и на других площадках иноагенты и экстремисты в открытую презентуют свои проекты по вмешательству в предстоящие выборы. Подготовка различных электоральных провокаций ведется при прямой финансовой, организационной, информационной и идейной поддержке Запада заключил он

Как ранее заявил автор информационной службы "Вести" Андрей Медведев, коллективный Запад предпримет попытки сорвать проведение осенних выборов в Государственную думу РФ, чтобы подорвать легитимность той власти, которая будет принимать решения о дальнейшей жизни страны в ближайшие годы.