Медведев: враги попытаются помешать предвыборной кампании в России Медведев предупредил о грядущих вмешательствах в предвыборную кампанию в России

Москва28 июн Вести.Враги России, несомненно, постараются помешать предвыборной кампании в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

Впервые в новейшей истории мы проводим парламентские выборы в нашей стране, которая ведет боевые действия ради защиты своих граждан, своих коренных интересов и ценностей. Очевидно, что наши враги будут пытаться нарушить нормальный ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями, чтобы расшатать наше государство, которое они не могут победить на поле боя, о чем только что сказал Владимир Владимирович сказал Медведев

Ранее на съезде с речью выступил президент России Владимир Путин, который заявил, что выборы в сентябре будут защищены от любых внешних манипуляций.