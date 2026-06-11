Медведев заявил о стремлении Запада уничтожить все русское Медведев назвал попытки оппонентов РФ уничтожить все русское гибридной войной

Москва11 июн Вести.Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал попытки оппонентов России "уничтожить все русское" проявлением гибридной войны.

На заседании экспертного совета ЕР по формированию Народной программы Медведев отметил, что оппоненты Москвы активно пользуются элементами гибридной войны против РФ.

В чем это проявляется, вы сами отлично знаете. Это совершенно очевидные, а с другой стороны, удивительные вещи, типа попытки отменить нашу культуру, даже не общение с нашей страной, а просто отменить нашу культуру, уничтожить все русское, в широком смысле этого слова сказал зампред Совбеза РФ

Ранее Медведев заявил, что европейские страны фактически являются прямыми участниками конфликта против России. По его словам, государства Европейского союза (ЕС) оказывают Украине масштабную военную поддержку, включая поставки беспилотников, комплектующих, вооружения и разведывательной информации.