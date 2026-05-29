Москва29 мая Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские страны фактически являются прямыми участниками конфликта против России.

По его словам, государства Европейского союза оказывают Украине масштабную военную поддержку, включая поставки беспилотников, комплектующих, вооружения и разведывательной информации. Медведев подчеркнул, что это напрямую влияет на ситуацию вокруг российских регионов.

Европейские государства – прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит. Да, они воюют руками бандеровцев, но какая нам разница? написал Медведев в мессенджере MAX

Он также отметил, что в результате атак, в которых используется западное вооружение, получают повреждения жилые дома и гибнут мирные жители.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны не могут выступать посредниками в переговорах по украинскому урегулированию, поскольку являются одной из сторон конфликта.