В Крыму бензин АИ-95 будут продавать по талонам

Москва30 мая Вести.В Крыму с 31 мая вступают в силу новые правила продажи топлива. Бензин марки АИ-95 будет в первую очередь предоставляться социальному и коммунальному транспортму, а также выдаваться по талонам без ограничения объема. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в мессенджере MAX.

Отмечается, что на автозаправках сетей "АТАН" и "ТЭС" бензин АИ-95 будет доступен только по талонам.

Из-за ограниченных запасов бензина марки АИ-92 вводится лимит на розничную продажу – не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.

Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Актуальные адреса автозаправочных станций с наличием топлива публикуются на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма. Данные о планируемом наличии бензина на АСЗ на следующий день обновляются ежедневно до 21.00.