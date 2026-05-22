Продажу топлива на АЗС ограничили в Севастополе В Севастополе ограничили продажу топлива на АЗС до 20 литров

Москва22 мая Вести.Власти Севастополя ограничили продажу топлива на заправках сети ТЭС до 20 литров на один автомобиль или одну канистру из-за возникших перебоев с поставками. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

По его данным, на заправках сети АТАН в наличии бензин марок АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо в свою очередь есть не на всех АЗС. На части заправок ТЭС есть 92-й бензин, а поставка АИ-95 и дизеля ожидается к вечеру 22 мая. Дизтопливо пока отпускается по талонам.

Чтобы избежать ажиотажа... вводим меру, которая уже доказала свою эффективность: продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20-ю литрами в один автомобиль или одну канистру до стабилизации ситуации написал Развожаев

Глава города призвал жителей и гостей не создавать искусственный ажиотаж и отнестись к ситуации с пониманием. Он добавил, что правительство Севастополя и руководство Крыма делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки.