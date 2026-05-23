Москва23 маяВести.На АЗС в Запорожской области введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В связи со складывающейся оперативной обстановкой возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего регионаобратился Балицкий к жителям
По словам главы региона, меры носят исключительно превентивный характер и вводятся, чтобы избежать искусственного дефицита и ажиотажа до стабилизации ситуации с поставками.
Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и доверять только официальным источникам информации, сообщать о любых фактах спекуляции или нарушенияхговорится в сообщении
В Запорожье есть все средства для оперативной локализации сложившейся обстановки, подчеркнул Балицкий, ситуация под контролем.