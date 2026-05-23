В Запорожье введены временные ограничения на отпуск топлива на АЗС

Москва23 мая Вести.На АЗС в Запорожской области введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В связи со складывающейся оперативной обстановкой возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона обратился Балицкий к жителям

По словам главы региона, меры носят исключительно превентивный характер и вводятся, чтобы избежать искусственного дефицита и ажиотажа до стабилизации ситуации с поставками.

Прошу жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и доверять только официальным источникам информации, сообщать о любых фактах спекуляции или нарушениях говорится в сообщении

В Запорожье есть все средства для оперативной локализации сложившейся обстановки, подчеркнул Балицкий, ситуация под контролем.