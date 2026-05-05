В России с 1 мая вступили в силу новые правила оплаты и заправки на АЗС

АЗС перешли на новые правила оплаты и заправки В России с 1 мая вступили в силу новые правила оплаты и заправки на АЗС

Москва5 мая Вести.Автозаправочные станции (АЗС) в России с 1 мая заработали по новым правилам. В соответствии с измененным регламентом, заправки перешли на безналичную форму оплаты, усилили контроль за платежами и ввели новые требования к безопасности.

Оплатить топливо наличными можно будет исключительно в отдельных кассах и только по предоплате, пишет 110km.ru.

Сценарий "залить полный бак, а потом расплатиться" больше не работает: сначала вносится оплата, затем происходит заправка. Это решение направлено на снижение количества инцидентов и предотвращение случаев, когда водители уезжают, не заплатив за топливо говорится в материале

Помимо этого, чек стал обязательным для любых операций на АЗС. Сотрудник станции не сможет включить подачу бензина, пока не оформит чек.

Дополнительно вводятся требования к канистрам: заливать горючее теперь разрешено только в сертифицированную тару с маркировкой. Пластиковые бутылки и канистры без специальных знаков не принимаются.

Также на территории АЗС запрещается разговаривать по мобильному телефону у топливных колонок. Обязательным требованием стало глушить двигатель во время заправки и ставить автомобиль на стояночный тормоз.

Ранее в Московской области ввели запрет на реализацию бензина и топлива несовершеннолетним гражданам. Продавцы на АЗС обязаны проверять документы при продаже.