Власти Дагестана ввели временные лимиты на отпуск топлива на АЗС

В Дагестане введены лимиты на отпуск топлива на АЗС Власти Дагестана ввели временные лимиты на отпуск топлива на АЗС

Москва25 июн Вести.Временные лимиты на отпуск топлива на АЗС введены в Дагестане, сообщает министерство энергетики республики в своем канале в мессенджере MAX.

Данная мера призвана снизить ажиотаж, позволит избежать искусственного дефицита и гарантирует доступность топлива для всех категорий граждан.

Временные ограничения на отпуск топлива - не более 20 л бензина и 50 л дизельного топлива в одни руки введены исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов между всеми потребителями сказано в сообщении

Власти Республики призывают граждан заправляться по мере фактической необходимости и воздержаться от попыток приобретения топлива в канистры и емкости, чтобы не создавать избыточную нагрузку на АЗС.

Ситуация находится на контроле Минэнерго республики и Минэнерго России.