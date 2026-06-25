Москва25 июнВести.Временные лимиты на отпуск топлива на АЗС введены в Дагестане, сообщает министерство энергетики республики в своем канале в мессенджере MAX.
Данная мера призвана снизить ажиотаж, позволит избежать искусственного дефицита и гарантирует доступность топлива для всех категорий граждан.
Временные ограничения на отпуск топлива - не более 20 л бензина и 50 л дизельного топлива в одни руки введены исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов между всеми потребителямисказано в сообщении
Власти Республики призывают граждан заправляться по мере фактической необходимости и воздержаться от попыток приобретения топлива в канистры и емкости, чтобы не создавать избыточную нагрузку на АЗС.
Ситуация находится на контроле Минэнерго республики и Минэнерго России.