Ограничения на продажу топлива в регионах РФ: что известно к этому часу На бензиновый ажиотаж региональные власти отвечают лимитом и онлайн-картами АЗС

Москва24 июн Вести.Власти ряда регионов ввели ограничения на продажу бензина в связи с тем, что среди автомобилистов в последнее время наблюдается ажиотажный спрос на топливо. Кроме того, в некоторых субъектах создали онлайн-карты, чтобы водители могли узнать, на каких АЗС топливо есть, где его мало, а где на данный момент нет.

Так, например, сегодня поступили в Калужской области. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, заработал портал мониторинга наличия топлива на АЗС, где собрана вся актуальная информация по заправкам опорной сети.

При этом в большинстве регионов ситуацию пытаются регулировать введением лимитов.

В Самарской области две недели будут действовать ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей: до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля.

Аналогичные меры введены в Липецкой области с 24 июня и до 28 июня включительно, но их могут пересмотреть и раньше, исходя из динамики поставок горючего и ситуаций на АЗС.

В этом регионе АИ-92 и АИ-95 будут отпускаться физическим лицам в объеме не более 30 литров на один автомобиль. При этом отмечается, что ограничения не коснутся дизельного топлива.

Чтобы избежать ажиотажа, ограничения на отпуск топлива на ряде АЗС ввели и некоторые регионы Урала.

Накануне вечером об этом сообщили власти Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Тюменской области, передает "Интерфакс".

Здесь устанавливается лимит: не больше 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, а на трассовых АЗС – до 40 литров бензина и до 200 литров дизтоплива.

Временные ограничения введены также в Мордовии, Адыгее, Курганской, Вологодской областях и некоторых других регионах России.

При этом власти всех субъектов подчеркивают, что данные ограничения – временные и не распространяются на экстренные, коммунальные службы и общественный транспорт.

Практически во всех сообщениях правительств и глав субъектов РФ содержатся обращения к автомобилистам с просьбой не создавать искусственный ажиотаж, закупая бензин про запас.

По этой же причине, а также с целью борьбы с перекупщиками и спекулянтами, на многих АЗС временно приостановлен отпуск топлива в канистры и другие емкости.

По этому поводу накануне высказался, в частности, мэр Калуги Дмитрий Денисов, который сам не мог заправиться бензином в течение дня в своем регионе.

Везде очереди, заправляют в канистры рассказал градоначальник

Он назвал стремление запастить топливом впрок занятием "абсолютно бестолковым" и к тому же опасным, поскольку тара в любой момент может разгерметизироваться и взорваться.

Между тем, к ситуации в ряде регионов может быть привлечено внимание ФАС.

В частности, в ХМАО из-за отсутствия топлива на АЗС региональное управление ведомства организовало проверку. Об этом сообщил "Интерфаксу" замруководителя УФАС Владимир Тимиргалиев.

При этом губернатор ХМАО Руслан Кухарук ранее заверил, что запасов топлива в округе достаточно, но для сохранения стабильной ситуации и недопущения искусственного дефицита и спекуляций на ряде АЗС все же установлены ограничения по объему отпускаемого топлива.

Особая ситуация в Крыму. Там с 21 июня прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

Как сообщил ранее глава республики Сергей Аксёнов, топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона.