В Самарской области введены ограничения по отпуску топлива на АЗС одной из сетей

Федорищев: временно ограничен отпуск топлива на АЗС одной из сетей В Самарской области введены ограничения по отпуску топлива на АЗС одной из сетей

Москва15 июн Вести.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением топливом АЗС в регионе. Как сообщил глава региона в MAX, от жителей поступают обращения об ограничениях отпуска бензина на заправках.

В Самарской области ситуация стабильна и находится на контроле правительства региона. Временные ограничения на розничный отпуск автомобильного топлива введены только на некоторых заправочных станциях одной из сетей… говорится в сообщении

Топливо для спецтранспорта отпускается без ограничений. Сетевые АЗС всех других крупных компаний также не столкнулись с ограничениями, отметил губернатор.

По предварительным прогнозам, ситуация на всех АЗС области полностью стабилизируется в ближайшие два дня. Отпуск топлива будет осуществляться без ограничений, уточнил Федорищев.

Ранее сообщалось, что власти прорабатывают меры для предотвращения проблем с топливом в Крыму.