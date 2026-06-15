Москва15 июнВести.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением топливом АЗС в регионе. Как сообщил глава региона в MAX, от жителей поступают обращения об ограничениях отпуска бензина на заправках.
В Самарской области ситуация стабильна и находится на контроле правительства региона. Временные ограничения на розничный отпуск автомобильного топлива введены только на некоторых заправочных станциях одной из сетей…говорится в сообщении
Топливо для спецтранспорта отпускается без ограничений. Сетевые АЗС всех других крупных компаний также не столкнулись с ограничениями, отметил губернатор.
По предварительным прогнозам, ситуация на всех АЗС области полностью стабилизируется в ближайшие два дня. Отпуск топлива будет осуществляться без ограничений, уточнил Федорищев.
Ранее сообщалось, что власти прорабатывают меры для предотвращения проблем с топливом в Крыму.