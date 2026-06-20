Власти Костромской области рассказали о ситуации с поставками топлива в регионе Губернатор Костромской области: поставки топлива осуществляются по графику

Москва20 июн Вести.В настоящее время поставки топлива в Костромской области идут по графику, отпуск бензина частным лицам осуществляется без ограничений. Об этом заявил губернатор региона Сергей Ситников после оперативного совещания.

Он отметил, что заслушал доклады от департаментов транспорта, здравоохранения, АПК, экономического развития, региональных управлений МВД и МЧС.

Топливо у оперативных и специальных служб, сельскохозяйственных предприятий есть, поставки в настоящее время идут по графику. Пассажирский общественный транспорт работает … без перебоев. Крупные федеральные сети, такие как "Роснефть" работают бесперебойно, отпуск бензина частным лицам осуществляется без ограничений написал Ситников в своем канале в мессенджере МАХ

Губернатор добавил, что на частных АЗС фиксируются случаи роста цен и несвоевременного завоза топлива некоторых марок.

Мониторинг ситуации проводится ежедневно. Вопрос стоит на контроле властей.