Москва20 июнВести.Министерство энергетики Тульской области и управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) контролируют ситуацию с ценами на топливо в регионе, однако на частных заправках наблюдается подорожание. Об этом сообщило региональное правительство.
Отмечается, что в Тульской области около 74% АЗС – сетевые. На большинстве из них бензин есть в наличии, запасы топлива постоянно пополняются, а цены – не изменились. Возникающие кратковременные перебои могут быть связаны с перестраиванием логистики и повышенным спросом.
Большинство сетевых заправок топливо отпускают в штатном режиме. Средняя цена – порядка 72 рублей. Наблюдаются очереди. На частных АЗС стоимость топлива составляет порядка 100 рублей. Очередей нет. Некоторые заправки закрыты. Управление Федеральной антимонопольной службы взяло на контроль ситуацию с ценами на топливо в Тульской областиговорится в материале, опубликованном на сайте правительства
Там также добавили, что социально значимые службы и предприятия жизнеобеспечения обладают топливом в полном объеме.
Поставки бензина продолжаются.
Региональное министерство энергетики продолжит ежедневный мониторинг ситуации.