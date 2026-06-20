Минэнерго Тульской области и ФАС контролируют ситуацию с ценами на топливо

Минэнерго Тульской области контролирует ситуацию с ценами на топливо Минэнерго Тульской области и ФАС контролируют ситуацию с ценами на топливо

Москва20 июн Вести.Министерство энергетики Тульской области и управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) контролируют ситуацию с ценами на топливо в регионе, однако на частных заправках наблюдается подорожание. Об этом сообщило региональное правительство.

Отмечается, что в Тульской области около 74% АЗС – сетевые. На большинстве из них бензин есть в наличии, запасы топлива постоянно пополняются, а цены – не изменились. Возникающие кратковременные перебои могут быть связаны с перестраиванием логистики и повышенным спросом.

Большинство сетевых заправок топливо отпускают в штатном режиме. Средняя цена – порядка 72 рублей. Наблюдаются очереди. На частных АЗС стоимость топлива составляет порядка 100 рублей. Очередей нет. Некоторые заправки закрыты. Управление Федеральной антимонопольной службы взяло на контроль ситуацию с ценами на топливо в Тульской области говорится в материале, опубликованном на сайте правительства

Там также добавили, что социально значимые службы и предприятия жизнеобеспечения обладают топливом в полном объеме.

Поставки бензина продолжаются.

Региональное министерство энергетики продолжит ежедневный мониторинг ситуации.